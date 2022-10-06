На день рождения Путина вероятны новые провокации от РФ, ВСУ готовы – Громов
На день рождения российского диктатора Владимира Путина остается возможность провокаций со стороны оккупантов. В Вооруженных силах Украины готовы к такому развитию событий на пятницу, 7 октября.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины и бригадный генерал Алексей Громов.
— Учитывая навязчивость каких-то памятных дат или сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День независимости противник совершал массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику и нанести максимальное поражение как гражданской, так и военной инфраструктуре, – отметил генерал.
По его словам, в ВСУ не исключают вероятности, что враг будет пытаться нанести новые удары на день рождения российского диктатора. По всей вероятности, это могут сделать по команде Владимира Путина или военных руководителей.
– Если это решение примут военные руководители, то хотелось бы, чтобы они накосячили. Для ВСУ – это обычный день. Они будут выполнять свои обязанности, но постараются как можно больше предоставить противнику возможности побывать на концерте Кобзона, — заверил начальник управления Генштаба.