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Факты / Україна / Общество

Для окончания горячей фазы войны нужно 9-12 месяцев – полковник ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Для окончания горячей фазы войны нужно 9-12 месяцев – полковник ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Освобождение всех временно оккупированных территорий Украины, вероятно, произойдет не раньше, чем через 9-12 месяцев, а полномасштабная война России еще продлится до осени 2023 года.

Об этом заявил полковник ВСУ и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Он считает, что Украине нужно провести для деоккупации территорий не менее пяти наступательных операций. Среди них — почти полностью освобожденная Харьковская область.

— Между операциями существуют определенные перерывы для перекидывания сил, пополнения потерь, наращивания группировок, формирования соответствующих оперативных построений. Нужно 9-12 месяцев, чтобы закончить горячую фазу войны, заставить противника сложить оружие и отказаться от дальнейших посягательств на нашу территорию, — считает он.

По мнению Кевлюка, следует обратить внимание, что затем должны произойти стабилизационные операции, которые заключаются в ликвидации агентуры противника, задержании диверсантов, восстановлении коммуникаций, инфраструктуре и разминировании территории.

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— Я думаю, что до осени следующего года война будет продолжаться, а дальше последует период постконфликтного урегулирования. Пока дракону не выбьют зубы, он будет кусаться, — убежден полковник ВСУ.

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Источник: РБК-Украина
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