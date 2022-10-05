Для окончания горячей фазы войны нужно 9-12 месяцев – полковник ВСУ

Октябрь, 05 в 20:04

Освобождение всех временно оккупированных территорий Украины, вероятно, произойдет не раньше, чем через 9-12 месяцев, а полномасштабная война России еще продлится до осени 2023 года.

Об этом заявил полковник ВСУ и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Он считает, что Украине нужно провести для деоккупации территорий не менее пяти наступательных операций. Среди них — почти полностью освобожденная Харьковская область.

— Между операциями существуют определенные перерывы для перекидывания сил, пополнения потерь, наращивания группировок, формирования соответствующих оперативных построений. Нужно 9-12 месяцев, чтобы закончить горячую фазу войны, заставить противника сложить оружие и отказаться от дальнейших посягательств на нашу территорию, — считает он.

По мнению Кевлюка, следует обратить внимание, что затем должны произойти стабилизационные операции, которые заключаются в ликвидации агентуры противника, задержании диверсантов, восстановлении коммуникаций, инфраструктуре и разминировании территории.

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