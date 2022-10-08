Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

До и после: спутниковые снимки Крымского моста сегодня

Юля Захарченко, редактор ленты
До и после: спутниковые снимки Крымского моста сегодня
Фото: Факты ICTV

В интернете появились спутниковые кадры Керченского (Крымского) моста после взрыва. На снимках можно увидеть, что часть транспортного сообщения разрушена.

Соответствующие фото обнародовала американская государственная компания Planet Labs, которая занимается созданием изображений Земли. По данным организации, снимки со спутника сделаны 7 и 8 октября, то есть до и после пожара на мосту через Керченский пролив.

Сейчас смотрят

Движение на мосту значительно усложнит поставки тяжелой техники и вооружения, используемые российской армией в войне против Украины, считают западные аналитики.

Следует отметить, что взрыв и дальнейшее разрушение важного для России логистического объекта произошло на следующий день после 70-летия диктатора Владимира Путина. Некоторые и вовсе иронически шутят, что глава Кремля не остался без подарков на праздник.

Иностранные эксперты убеждены, что РФ не удастся быстро восстановить огромный железно-бетонный Керченский мост, общая протяженность которого составляет около 18,1 км, а высота достигает 80 м.

Читайте
Царь опущен: Путин может нанести новые удары по Украине из-за взрывов на Керченском мосту

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка