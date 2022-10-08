Октябрь, 08 в 20:44

В интернете появились спутниковые кадры Керченского (Крымского) моста после взрыва. На снимках можно увидеть, что часть транспортного сообщения разрушена.

Соответствующие фото обнародовала американская государственная компания Planet Labs, которая занимается созданием изображений Земли. По данным организации, снимки со спутника сделаны 7 и 8 октября, то есть до и после пожара на мосту через Керченский пролив.

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb — Planet (@planet) October 8, 2022

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Движение на мосту значительно усложнит поставки тяжелой техники и вооружения, используемые российской армией в войне против Украины, считают западные аналитики.

Следует отметить, что взрыв и дальнейшее разрушение важного для России логистического объекта произошло на следующий день после 70-летия диктатора Владимира Путина. Некоторые и вовсе иронически шутят, что глава Кремля не остался без подарков на праздник.

Иностранные эксперты убеждены, что РФ не удастся быстро восстановить огромный железно-бетонный Керченский мост, общая протяженность которого составляет около 18,1 км, а высота достигает 80 м.