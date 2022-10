В интернете появились спутниковые кадры Керченского (Крымского) моста после взрыва. На снимках можно увидеть, что часть транспортного сообщения разрушена.

Соответствующие фото обнародовала американская государственная компания Planet Labs, которая занимается созданием изображений Земли. По данным организации, снимки со спутника сделаны 7 и 8 октября, то есть до и после пожара на мосту через Керченский пролив.

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb

— Planet (@planet) October 8, 2022