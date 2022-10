В інтернеті з’явилися супутникові кадри Керченського (Кримського) мосту після вибуху. На знімках можна помітити, що частина транспортного сполучення зруйнована.

Відповідні фото оприлюднила американська державна компанія Planet Labs, яка займається створенням зображень Землі. За даними організації, знімки з супутника зроблені 7 та 8 жовтня, тобто до та після пожежі на мосту через Керченську протоку.

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb

— Planet (@planet) October 8, 2022