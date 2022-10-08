Жовтень, 08 в 20:44

В інтернеті з’явилися супутникові кадри Керченського (Кримського) мосту після вибуху. На знімках можна помітити, що частина транспортного сполучення зруйнована.

Відповідні фото оприлюднила американська державна компанія Planet Labs, яка займається створенням зображень Землі. За даними організації, знімки з супутника зроблені 7 та 8 жовтня, тобто до та після пожежі на мосту через Керченську протоку.

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb — Planet (@planet) October 8, 2022

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Рух на мосту значно ускладнить постачання важкої техніки та озброєння, яке російська армія використовує у війні проти України, вважають західні аналітики.

Варто зазначити, що вибух та подальше руйнування важливого для Росії логістичного об’єкта сталося на наступний день після 70-річчя диктатора Володимира Путіна. Дехто й зовсім іронічно жартує, що глава Кремля не залишився без подарунків на свято.

Іноземні експерти переконані, що РФ не вдасться швидко відновити величезний залізно-бетонний Керченський міст, загальна довжина якого становить близько 18,1 км, а висота сягає 80 м.