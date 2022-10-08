Укрпочта анонсировала новую марку с пылающим Крымским мостом

Октябрь, 08 в 12:41

Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной пылающему Крымскому мосту.

О дате выпуска сообщат позже.

— Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, точнее, с тем, что от него останется, – написал на своей странице в Facebook гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Иллюстрацию марки Укрпочта готовила совместно с художником Юрием Шаповалом.

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— Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией, — отметил гендиректор Укрпочты.

По словам Смелянского, номинал марки — М (потому что мост), стоимость — 18 грн, тираж — 7 млн.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.

Позже в социальных сетях опубликовали видео последствий взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть разломанный пополам автомобильный пролет моста. На железнодорожном полотне в результате взрыва выгорело несколько цистерн и существенно повреждены колеи.

Фото: Укрпочта

Источник: Игорь Смелянский