Октябрь, 08 в 10:09

В социальных сетях опубликовали видео последствий мощного взрыва на Крымском мосту.

На кадрах виден разломанный пополам автомобильный пролет моста — он лежит в воде.

Также от взрыва загорелись цистерны грузового поезда на железнодорожном полотне, выше автомобильного. Там выгорело несколько цистерн и сильно поврежденные пути.

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Глава оккупационной администрации Крыма Олег Крючков о последствиях взрыва пока не сообщает. Он лишь рассказал, что судоходные арки не повреждены. Сейчас оккупанты готовят к запуску паромную переправу через Керченский пролив.

Еще одно видео пожара на мосту.

Це дійсно добрий ранок, навіть секс не так хорош, як ця новина

Кримський міст, що з єбалом?) pic.twitter.com/ISVFMT1TkN — ✙Ilya Nazarenko ✙ (@Borchik1488) October 8, 2022

Напомним, что взрыв на Керченском мосту прогремел около 06:00. Местные жители сообщали, что от взрывной волны задрожали стены домов.

Фото: скриншот с видео