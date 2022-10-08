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Факты / Происшествия

Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту

Марта Бондаренко, редактор ленты
Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту

В социальных сетях опубликовали видео последствий мощного взрыва на Крымском мосту.

На кадрах виден разломанный пополам автомобильный пролет моста — он лежит в воде.

Также от взрыва загорелись цистерны грузового поезда на железнодорожном полотне, выше автомобильного. Там выгорело несколько цистерн и сильно поврежденные пути.

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Глава оккупационной администрации Крыма Олег Крючков о последствиях взрыва пока не сообщает. Он лишь рассказал, что судоходные арки не повреждены. Сейчас оккупанты готовят к запуску паромную переправу через Керченский пролив.

Еще одно видео пожара на мосту.

Напомним, что взрыв на Керченском мосту прогремел около 06:00. Местные жители сообщали, что от взрывной волны задрожали стены домов.

Фото: скриншот с видео

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