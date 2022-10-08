Октябрь, 08 в 11:59

Взрыв на Крымском мосту, который вывел его из строя, притормозит перебрасывание российских войск на Юг Украины.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, более 70% обеспечения российских подразделений на Юге происходило именно с территории оккупированного Крыма.

Сейчас смотрят

– Почему это (взрыв на мосту, – Ред.) важно для нас? Надо понимать, что примерно 75% обеспечения группировки российских войск на оккупированных территориях Юга Украины осуществлялось через оккупированный Крым, в частности через этот Крымский мост, — отметил Мусиенко.

Эксперт напомнил, что Россия сейчас планирует перебрасывать на полуостров мобилизованных, чтобы в дальнейшем везти их из Крыма на Запорожское направление или на левобережье Херсонской области.

А взрыв на Крымском мосту сделает сейчас невозможным такой перебрасывание.

Мусиенко подчеркнул, что ключ к деоккупации Юга Украины находится, в том числе, и в оккупированном Крыму. Поскольку РФ развернула на полуострове много военных объектов, с которых осуществляется взлет вражеской авиации, перебрасывание ракет и т. д.

– Конечно, для нас важно срывать любое обеспечение (войск РФ, — Ред.). И произошедшее как минимум притормозит перебрасывание российских войск. Я думаю, что в перспективе это создаст предпосылки, чтобы у российских военных на оккупированных территориях Юга возникало еще больше проблем, — подытожил Мусиенко.

Как известно, взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября около 06:00. После этого возник пожар, упал по меньшей мере один пролет. Российские железные дороги приостановили продажу билетов в оккупированный Крым и из него.

В социальных сетях уже появились видеозаписи момента взрыва на Крымском мосту, а также его последствий.