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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта анонсувала нову марку з палаючим Кримським мостом

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
марка Кримський міст

Укрпошта анонсувала випуск нової марки, присвяченої Кримському мосту, що палає.

Про дату випуску повідомлять згодом.

— Ранок ще ніколи не був такий добрий. З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться, – написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Ілюстрацію марки Укрпошта готувала спільно з художником Юрієм Шаповалом.

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— Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією, – зазначив гендиректор Укрпошти.

За словами Смілянського, номінал марки – М (бо міст), вартість — 18 грн, тираж — 7 млн.

Фото: Укрпошта

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.

Пізніше у соціальних мережах опублікували відео наслідків вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити розламаний навпіл автомобільний проліт мосту. На залізничному полотні внаслідок вибуху вигоріло кілька цистерн та суттєво пошкоджені колії.

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Фото: Укрпошта

Джерело: Ігор Смілянський

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