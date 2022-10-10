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Факты / Україна / Общество

Первые фото с места прилета ракет в центре Киева

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Первые фото с места прилета ракет в центре Киева

В Офисе президента показали первые фото с места прилета ракет в центре Киева.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал первые фото с места вражеских прилетов в центре Киева.

По его словам, российские оккупанты целились в детскую площадку и музей Ханенко в центре столицы.

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Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Также фото с последствиями утренних обстрелов центра Киева обнародовал министр культуры Александр Ткаченко.

— Центр города. Учреждения культуры и образования. Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Тараса Шевченко, парк им. Шевченко. Нелюди воюют против мирных жителей и украинской культуры, – написал он.

Фото: Александр Ткаченко

Фото: Александр Ткаченко

Напомним, утром в Киеве прогремела серия взрывов. Враг обстрелял Шевченковский район – в центре столицы.

О взрывах также сообщают в Хмельницкой области. Но глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий уже заявил, что в области работает наша ПВО.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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