Жовтень, 10 в 11:35

В Офісі президента показали перші фото з місця прильоту ракет у центрі Києва.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав перші фото з місця ворожих прильотів у центрі Києва.

За його словами, російські окупанти цілили у дитячий майданчик та музей Ханенків у центрі столиці.

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Також фото з наслідками ранкового обстрілу центру Києва оприлюднив міністр культури Олександр Ткаченко.

– Центр міста. Заклади культури та освіти. Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей ім. Тараса Шевченка, парк ім. Шевченка. Нелюди воюють проти мирних мешканців та української культури, – написав він.

Нагадаємо, вранці у Києві пролунала серія вибухів. Ворог обстріляв Шевченківський район – у центрі столиці.

Про вибухи також повідомляють на Хмельниччині. Але голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій вже заявив, що в області працює наша ППО.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.