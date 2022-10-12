Октябрь, 12 в 9:47

У Вооруженных сил Украины есть значительные успехи на фронте. В частности, украинские защитники освободили пять населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о Нововасильевке, Новогригоровке, Новой Каменке, Трифоновке и Червоном в Бериславском районе.

В то же время украинским защитникам удается успешно отбивать атаки российских оккупантов. Только за последние сутки ВСУ не дали продвинуться захватчикам в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка, сообщает Генштаб ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 12.10.2022

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По данным американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW), российские войска второй день подряд наносят массированные ракетные удары по Украине.

В то же время российские источники утверждают, что украинские защитники продолжают вести контрнаступление к востоку от реки Оскил в направлении Кременная — Сватово.

Российская Федерация вытягивает боеприпасы и другие материальные средства из белорусских складских баз, сообщает ISW.

Беларусь остается соучастником войны в войне России, поскольку помогает материально с наступательными операциями РФ и предоставляет российским силам “убежище”, из которого они могут атаковать Украину высокоточными боеприпасами.

На других направлениях российская армия обстреливает из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасилевка и Сорокино Сумской области;

на Слобожанском направлении – Стрелечье, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двухречное;

на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опытное, Майорск, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Червоное.

Однако ВСУ дают на орехи оккупантам, сообщает Генштаб. На временно оккупированной части Луганской области сейчас критически не хватает медицинских работников, которые могли бы оказать помощь раненым россиянам.

Захватчики пытаются пополнить штаты больниц, поэтому прислали ходатайство в Россию с просьбой выделить медперсонал. Стоит отметить, что полномасштабная война в Украине длится уже 229 дней.