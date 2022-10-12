Жовтень, 12 в 9:47

У Збройних сил України є значні успіхи на фронті. Зокрема, українські захисники звільнили п’ять населених пунктів на Херсонщині. Йдеться про Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне в Бериславському районі.

Водночас українським захисникам вдається успішно відбивати атаки російських окупантів. Лише за останню добу ЗСУ не дали просунутися загарбникам у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 12.10.2022

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За даними американського аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW), російські війська другий день поспіль завдають масованих ракетних ударів по Україні.

Водночас російські джерела стверджують, що українські захисники продовжують вести контрнаступ на схід від річки Оскіл на у напрямку Кремінна – Сватове.

Російська Федерація витягує боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз, повідомляє ISW.

Білорусь залишається співучасником війни у війні Росії, оскільки допомагає матеріально з наступальними операціями РФ та надає російським силам “притулок”, з якого вони можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.

На інших напрямках російська армія обстрілює з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

Однак ЗСУ дають на горіхи окупантам, повідомляє Генштаб. На тимчасово окупованій частині Луганщини зараз критично не вистачає медичних працівників, які могли б надати допомогу пораненим росіянам.

Загарбники намагаються поповнити штати лікарень, тому надіслали клопотання до Росії з проханням виділити медперсонал. Варто зазначити, що повномасштабна війна в Україні триває вже 231 добу.