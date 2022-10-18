Октябрь, 18 в 11:30

Иран намерен передать России баллистические ракеты средней дальности типов Fateh-110 и Zolfaghar вместе с новыми партиями беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136 для войны с Украиной.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности из США и стран-союзников.

Что известно об иранских ракетах Zolfaghar, а также об их технических характеристиках — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Zolfaghar: что это за ракета

Это иранская твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Считается, что она происходит от семейства БДРМ Fateh-110.

Ракета была представлена в 2016 году министром обороны Ирана Хоссейном Дехганом на военном параде. Тогда Дехган заявил, что ракета имеет дальность поражения 700 км.

В 2017 году Zolfaghar поступила на вооружение, как вариация Fateh-110 с большей дальностью поражения.

В том же году ракета была впервые применена — Иран запустил шесть Zolfaghar по восточной Сирии по объектам ИГИЛ в ответ на теракт в Тегеране 8 июня 2017 года.

Некоторые модели Zolfaghar оснащены электрооптическими системами наведения, которые позволяют операторам управлять ракетами во время окончательного приближения к целям.

В 2019 году Иран представил обновленную версию Zolfaghar, которую назвали Dezful. Главное отличие между ними в том, что обновленная модификация является более дальнобойной ракетой и имеет дальность поражения 1 000 км.

Если верить иранским СМИ, то Zolfaghar имеет точность около 10 метров и оснащается несколькими независимыми спусковыми аппаратами MIRV. Однако это не проверенная информация.

Технические характеристики

Zolfaghar может нести боевую часть весом 500 кг. Кроме того, такие ракеты могут также иметь кассетную боевую часть.

Как пишет профильное издание Defense Express, по своим характеристикам иранские Fateh-110 и Zolfaghar имеют значительно большую разрушительную силу, чем рашистские системы Точка-У, С-300 и Искандер.