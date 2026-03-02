28 февраля 2026 года Израиль в координации с США нанес удары по территории Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что террористический режим в Иране не должен получить ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны отметил, что целью операции является уничтожение иранской ракетной инфраструктуры.

В то же время в Тегеране в очередной раз отвергли обвинения в стремлении создать ядерное оружие, подчеркнув, что их ядерная программа носит исключительно мирный, гражданский характер.

Иранский завод по разработке ядерного оружия

В течение последних 16 лет важнейшие сведения об иранской ядерной программе лежали глубоко под землей, на заводе, построенном внутри горы на краю Большой соляной пустыни Ирана.

Объект известен как Фордо, и почти вся информация о нем засекречена. На него неоднократно назначались международные инспекторы, задачей которых является защита от любых секретных попыток Ирана создать ядерные бомбы.

Отметим, что объект по обогащению урана Фордо построен в труднодоступных горах северного Ирана, недалеко от города Кум, примерно в 96 км к югу от Тегерана. Он способен выдерживать удары с воздуха, а глубина, на которой он расположен, защищает его от обычных бомб.

Фордо состоит из двух основных туннелей, где размещены центрифуги для обогащения урана, а также сети более мелких туннелей.

Объект защищен кольцом ограждения с доступом через единственный контрольно-пропускной пункт. Предположительно, существует шесть входных туннелей, ведущих к подземному комплексу.

Над землей есть одно большое вспомогательное здание и проложена дорога к прилегающему вспомогательному объекту.

Считается, что строительство ядерного объекта началось в 2006 году, а в 2009-м Иран публично признал его существование, когда объект раскрыли западные разведслужбы.

Удары по центрам обогащения урана в Иране

Напомним, что первые удары по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, были нанесены еще летом 2025 года. Тогда атаки носили ограниченный характер, но стали началом более масштабного противостояния.

Тогда Военно-воздушные силы США осуществили мощную атаку по ядерной инфраструктуре Ирана. В операции были задействованы около 125 самолетов и подводные лодки, которые одновременно поразили три ключевых объекта, что означало прямое вмешательство США в войну между Израилем и Ираном.

Удары пришлись на два главных центра обогащения урана, в частности на укрепленный комплекс в горах Фордо и завод в Натанге, который ранее уже подвергался израильским атакам. Еще один объект расположен вблизи древнего Исфахана, где, по данным разведки, хранился уран.

По двум объектам США впервые в боевых условиях применили 14 сверхмощных бомб массированного проникновения весом около 30 тысяч фунтов каждая. Основную нагрузку операции выполняли семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, вылетевших с территории США.

Президент Дональд Трамп заявил, что целью ударов было полное уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и устранение ядерной угрозы. По его словам, все определенные объекты были окончательно ликвидированы.

Ядерное соглашение с Ираном

Ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и группой из пяти стран — США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией, а также Европейским Союзом.

Суть договора заключалась в отказе Тегерана от ядерного оружия в обмен на снятие санкций (на тот момент Иран был государством с наибольшим количеством наложенных санкций).

Уже в 2017 году президент Дональд Трамп не признал соглашение отвечающим интересам Соединенных Штатов и вышел из него.

Европейские страны продолжают признавать это соглашение, поэтому инспекторам МАГАТЭ разрешено посещать Фордо и несколько других объектов в соответствии с ранее действовавшими соглашениями.

Но после выхода США Иран заявил о своем праве отменить любые части соглашения, которые хочет игнорировать. На самом деле это означает почти все.

