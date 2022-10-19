Оккупанты закрыли въезд в Херсонскую область для гражданских

Октябрь, 19 в 13:18

Российские оккупанты на семь дней запретили въезд в Херсонскую область для гражданских лиц.

Об этом заявил ставленник Кремля, коллаборант Владимир Сальдо.

По его словам, въехать в область смогут “лишь те, кому комендатура даст пропуск и те, кто занимается обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов”.

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Сальдо сказал, что все “органы власти” Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

Коллаборант запугивает жителей Херсона прорывом дамбы на Каховском водохранилище. По его словам, на Каховской ГЭС начался сброс воды из водохранилища.

Накануне Сальдо заявил, что жителей временно захваченной Херсонской области планируют вывезти на левый берег Днепра.

Кроме этого, в военном командовании РФ допускают принятие “наиболее непростых решений” в отношении Херсона.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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