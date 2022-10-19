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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти закрили в’їзд до Херсонської області для цивільних

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти закрили в’їзд до Херсонської області для цивільних
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти на сім днів заборонили в’їзд у Херсонську область для цивільних осіб.

Про це заявив ставленик Кремля, колаборант Володимир Сальдо.

За його словами, в’їхати в область зможуть “лише ті, кому комендатура дасть перепустку та ті, хто опікується забезпеченням, постачанням, роботою комунальних органів”.

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Сальдо сказав, що усі “органи влади” Херсонської області переїжджають на лівий берег Дніпра.

Колаборант залякує жителів Херсона проривом греблі на Каховському водосховищі. За його словами, на Каховській ГЕС почалося скидання води з водосховища.

Напередодні Сальдо заявив, що мешканців тимчасово захопленої Херсонщини планують вивезти на лівий берег Дніпра.

Крім цього, у військовому командуванні РФ допускають ухвалення “найбільш непростих рішень” щодо Херсона.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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