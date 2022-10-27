Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Временные ограничения продолжаются: в Киеве обновили график отключения света

Илья Нежигай, редактор ленты
Временные ограничения продолжаются: в Киеве обновили график отключения света
Фото: Pexels

Утром 27 октября киевлян снова предупредили, что вынуждены применить графики ограничения поставок электроэнергии.

В Киеве с 05:38 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии Киева разделены на три группы, каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. В графике ДТЭК Киевские электросети можно найти свой адрес.

График возможных отключений в Киеве на 27 октября

Сейчас смотрят

Чтобы жителям Киева не приходилось искать адрес в списке, на сайте Yasno также работает обновленный упрощенный график. Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и соответственно быстрее ее починить.

По графику каждой группе потребителей отключают свет на 4 часа, однако при необходимости возможно повторное отключение в течение суток через 8 часов. Например, если свет отключен с 8 до 12 утра, то повторное отключение может быть с 20:00 до 24:00.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

Читайте
Возможные отключения света в Киевской области: график на 27 октября 2022 года

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка