Октябрь, 27 в 8:57

Утром 27 октября киевлян снова предупредили, что вынуждены применить графики ограничения поставок электроэнергии.

В Киеве с 05:38 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии Киева разделены на три группы, каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. В графике ДТЭК Киевские электросети можно найти свой адрес.

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Чтобы жителям Киева не приходилось искать адрес в списке, на сайте Yasno также работает обновленный упрощенный график. Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и соответственно быстрее ее починить.

По графику каждой группе потребителей отключают свет на 4 часа, однако при необходимости возможно повторное отключение в течение суток через 8 часов. Например, если свет отключен с 8 до 12 утра, то повторное отключение может быть с 20:00 до 24:00.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.