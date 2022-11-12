Ноябрь, 11 в 22:31

На площади Свободы в Херсоне счастливые жители освобожденного города поют гимн Украины.

Военные ВСУ и херсонцы публикуют видео, где можно увидеть, что сейчас происходит в деоккупированном областном центре.

На улицы Херсона вышли мирные жители с плакатами, на которых написано: Херсон ждал ВСУ. На некоторых из них изображены арбузы, которыми славится Херсонская область.

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В пятницу, 11 ноября, стало известно, что ВСУ освободили Херсон, находившийся под оккупацией российской армии долгое время. Украинцы устроили праздник в центре города, распевая народные песни и прославляя храбрых бойцов ВСУ.