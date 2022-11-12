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Факти / Україна / Суспільство

Щасливі херсонці співають гімн України: що відбувається у звільненому місті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Щасливі херсонці співають гімн України: що відбувається у звільненому місті
Фото: Факти ICTV

На площі Свободи у Херсоні щасливі жителі звільненого міста співають гімн України.

Військові ЗСУ та херсонці публікують відео, на яких можна побачити, що зараз відбувається в деокупованому обласному центрі.

На вулиці Херсона вийшли мирні жителі з плакатами, на яких написано: Херсон чекав ЗСУ. На деяких з них зображені кавуни, якими славиться Херсонська область.

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У п’ятницю, 11 листопада, стало відомо, що ЗСУ звільнили Херсон, який перебував під окупацією російської армії довгий час. Українці влаштували свято у центрі міста, співаючи народні пісні та прославляючи хоробрих бійців ЗСУ.

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