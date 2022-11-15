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Факты / Україна / Общество

Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц

Анна Голишевская, Редактор сайта
Статус УБД
Фото: Unsplash

В октябре правительство расширило список лиц, которым могут предоставить статус участника боевых действий. В него включили людей, принимавших непосредственное участие в войне.

Кто может получить статус участника боевых действий и как это сделать — читайте в материале Фактов ICTV.

Главное условие для получения статуса УБД — это выполнение лично или в составе воинской части различных боевых задач.

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Важно, что требования о количестве дней пребывания в регионах, где проводятся боевые действия, нет.

Теперь участниками боевых действий признают тех лиц, которые не вступали в ряды ВСУ, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы. Однако эти люди обязательно должны участвовать в обороне Украины.

Кто имеет право на статус УБД

  • мужчины и женщины, оборонявшие Украину с 24 февраля, и военнослужащие ТрО;
  • право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные и добровольцы ВСУ, ТрО, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы;
  • военнослужащие военных прокуратур;
  • люди рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;
  • работники полиции;
  • лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • также получить статус УБД могут сотрудники Службы судебной охраны и других военных формирований, защищавших Украину и участвовавших в АТО.
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Что нужно для того, чтобы получить статус участника боевых действий

  • командиры воинских частей должны обратиться в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть;
  • они должны предоставить ваши данные для получения статуса;
  • также военнослужащие могут самостоятельно обратиться через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Как получить статус участника боевых действий: список документов

  • с собой нужно иметь один из документов, подтверждающих выполнение боевых задач;
  • также необходима справка об участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена теперь новым приложением к постановлению КМУ №413.
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