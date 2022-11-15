СБУ розслідуватиме прославляння “руського мира” у Києво-Печерській Лаврі

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Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження через проросійські співи та молитву за Росію під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Так, 12 листопада в одному з храмів лаври заспівали фрагмент з російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці.

Там звучали такі слова: Звон плывет, плывет над Россиею. Пробуждается матушка-Русь.

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В СБУ наголошують, що під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють “руський мир”.

Спецслужба відкрила провадження за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Наразі проводяться відповідні експертизи.

– Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на “пробудження матушкі-Русі”, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів, – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що Києво-Печерська лавра досі перебуває в розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше СБУ викрила священнослужителя УПЦ МП – настоятеля одного з храмів у Харківській області – на колабораціонізмі.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. А у своїх так званих проповідях виправдовував злочини РФ у війні проти України.