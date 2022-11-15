Ноябрь, 15 в 11:33

Содержание детей во время военного положения – один из наиболее актуальных вопросов. Как и в мирное время, дети нуждаются в надлежащей заботе и уходе, поэтому уплата алиментов во время войны — важный момент.

Алименты — это ежемесячные выплаты на содержание ребенка, которые должен платить один из родителей, проживающий отдельно от ребенка.

Существует мнение, что плательщик алиментов не обязан их уплачивать во время военного положения. Однако война не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. Поэтому процедура взыскания алиментов во время войны не претерпела особых изменений.

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С каких доходов уплачиваются алименты — далее в материале Фактов ICTV.

Как устанавливается сумма алиментов

Суммы алиментов должно хватать для гармоничного и полноценного развития ребенка. Выплаты на содержание служат одним из способов защитить интересы ребенка после развода родителей.

В то же время сумма алиментов не может быть меньшей, чем половина прожиточного минимума, установленного для детей определенной возрастной категории.

Кроме того, при установлении размера алиментов суд обращает внимание на:

состояние здоровья и материальное положение ребенка и родителей;

наличие у плательщика алиментов других детей или нетрудоспособных родственников;

другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Размер выплат зависит от квартала года, в котором были присуждены алименты, поскольку прожиточный минимум на детей часто увеличивается.

Поэтому установленный размер алиментов может быть пересмотрен и изменен. Для этого мама или папа (с кем проживает ребенок) должен подать исковое заявление в суд.

С каких доходов уплачиваются алименты

При установлении суммы алиментов суд обращает внимание на:

основную заработную плату;

пенсии;

все виды доплат или надбавок к зарплате, а также премии;

дополнительные доплаты за сверхурочную работу, работу в праздничные, нерабочие и выходные дни, а также отпускные;

вознаграждения;

доплаты и различную государственную помощь;

стипендии;

плату за аренду земельного участка или земельной доли (пая);

другие виды заработка плательщика.

Недавно в этот перечень внесли изменения. Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что такое решение принял Кабинет министров.

Отныне алименты могут удерживаться из других выплат, установленных законодательством, в том числе из дополнительного вознаграждения, которое выплачивается военным на период действия военного положения.

Такое вознаграждение может составлять до 30 тыс. грн или до 100 тыс. грн в месяц, в зависимости от выполненных заданий.

Эти вознаграждения выплачивают:

военнослужащим Службы внешней разведки, главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта;

военным прокурорам Офиса Генерального прокурора, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

сотрудникам Службы судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейским;

лицам рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых главнокомандующим Вооруженными силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск для непосредственного участия в боевых действиях.

Соответственно, если военнослужащий получает вознаграждение за выполнение боевых задач в особых регионах Украины, оно будет обязательно учтено при определении размера алиментов.