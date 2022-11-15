Листопад, 15 в 11:33

Утримання дітей під час воєнного стану – одне з найбільш актуальних питань. Як і в мирний час, діти потребують належного піклування та догляду, тому сплата аліментів під час війни – важливий момент.

Аліменти – це щомісячні виплати на утримання дитини, які має сплачувати один із батьків, який проживає окремо від дитини.

Існує думка, що платник аліментів не зобов’язаний їх сплачувати під час воєнного стану. Проте війна не звільняє батьків від обов’язку утримувати свою дитину. Тому процедура стягнення аліментів під час війни не зазнала особливих змін.

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З яких доходів сплачуються аліменти – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Як встановлюється сума аліментів

Суми аліментів має вистачати для гармонійного та повноцінного розвитку дитини, оскільки виплати на утримання є одним зі способів захистити інтереси дитини після розлучення батьків.

Водночас сума аліментів не може бути меншою за половину прожиткового мінімуму, визначеного для дітей певної вікової категорії.

Крім того, під час встановлення розміру аліментів суд звертає увагу на:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини та батьків;

наявність у платника аліментів інших дітей або непрацездатних родичів;

інші обставини, які мають істотне значення.

Розмір виплат також залежить від кварталу року, в якому було присуджено аліменти, оскільки прожитковий мінімум на дітей часто збільшується.

Тому встановлений розмір аліментів може бути переглянутий та змінений. Для цього мама чи тато (з ким проживає дитина) має подати позовну заяву до суду.

Із яких доходів сплачуються аліменти

Під час встановлення суми аліментів суд звертає увагу на:

основну заробітну плату;

пенсії;

усі види доплат чи надбавок до зарплати, а також премії;

додаткові оплати за позанормову роботу, роботу в святкові, неробочі та вихідні дні, а також платню, що зберігається під час відпустки;

винагороди;

доплати та різну державну допомогу;

стипендії;

плату за оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);

інші види заробітку платника.

Нещодавно до цього переліку внесли зміни. Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що таке рішення ухвалив Кабмін.

Відтепер аліменти можуть утримувати з інших виплат, встановлених законодавством, зокрема з додаткової винагороди, яка виплачується військовим на період дії воєнного стану.

Така винагорода може становити до 30 тис. грн чи до 100 тис. грн на місяць, залежно від виконаних завдань.

Ці винагороди виплачують:

військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту;

військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;

поліціянтам;

особам рядового та начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються головнокомандувачем Збройних сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для безпосередньої участі у бойових діях.

Відповідно, якщо військовослужбовець отримує винагороду за виконання бойових завдань в особливо небезпечних регіонах України, її обовʼязково врахують при визначенні розміру аліментів.