Сентябрь, 28 в 15:14

Вопрос содержания детей во время военного положения — одна из наиболее актуальных тем.

Как и в мирное время, дети нуждаются в надлежащей заботе и уходе, поэтому уплата алиментов во время военного положения — довольно важный вопрос.

Изменились ли условия уплаты алиментов во время военного положения — далее в материале Фактов ICTV.

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Алименты в условиях войны

Существует мнение, что плательщик алиментов не обязан их уплачивать во время военного положения. Однако это не совсем так.

С началом полномасштабной войны на территории Украины было введено множество запретов, кредитных каникул, разнообразных льгот, которые освобождали украинцев от обязательных плат.

Например, прекратились обращения о взыскании на заработную плату, пенсию, стипендию или другой доход должника. Но это правило не касается алиментов.

С 26 марта 2022 года стало возможным проведение отчислений из заработной платы и других доходов должника для исполнения решений о взыскании алиментов и решений, должниками по которым являются граждане РФ.

Соответственно, предприятия или учреждения, где работает плательщик, осуществляют вычет алиментов из его зарплаты на счет, указанный в заявлении.

Война не освобождает плательщика от обязанности содержать своего ребенка. Поэтому процедура взыскания алиментов не претерпела особых изменений.

Как получить решение о взыскании алиментов

В этом вопросе ничего не изменилось.

Если с началом военного положения один из родителей отказывается платить алименты, другой может подать исковое заявление или заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов и принудительно взыскать выплаты.

Суд рассмотрит заявление и выдаст соответствующее решение. Сумма взыскания алиментов на основании судебного приказа имеет ограничения:

не более 21 тыс. грн — на детей в возрасте до 6 лет;

— на детей в возрасте до 6 лет; не более 26 180 грн — на детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Кроме того, тот из родителей, с кем проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с просьбой уменьшить или увеличить размер алиментов.

Суд рассмотрит этот вопрос в случае изменений материального или семейного положения сторон, ухудшения или улучшения здоровья и тому подобное.

Можно сделать вывод, что даже в условиях военного положения права детей полностью защищены и урегулированы.

Ответственность за неуплату алиментов во время войны

За неуплату выплат на содержание ребенка должников будут наказывать:

взыскание по решению суда пени в размере 1% суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки;

предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кроме того, от уплаты алиментов не освобождаются военнослужащие ВСУ или лица, потерявшие работу, заработок.

Личная договоренность родителей

Во время военного положения такое решение как никогда актуально.

Родители могут заключить договорное соглашение, в котором будет указываться размер алиментов, срок и порядок их уплаты, дополнительные выплаты и тому подобное.

Родители добровольно заключают такую сделку и нотариально ее заверяют.

Адвокат Елена Сибирцева советует еще один вариант.

— Альтернативным вариантом является заключение нотариально удостоверенного договора о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество. По такому договору, плательщик алиментов передает в собственность ребенка недвижимое имущество и освобождается от уплаты алиментов. При этом, обязанность уплаты дополнительных расходов на содержание ребенка остается неизменной, — отмечает адвокат.

Таким образом, военное положение не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка, платить алименты и поддерживать его общее состояние.