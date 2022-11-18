Ноябрь, 18 в 16:20

Киев готовится к разным сценариям, в том числе и к полному отключению электричества, однако в настоящее время применяются стабилизационные графики.

Об этом заявил в эфире марафона на телеканале Киев первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, из-за похолодания потребление электроэнергии стремительно растет, поэтому киевляне должны позаботиться об экономии.

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– Сейчас как никогда нужно экономить электроэнергию, поскольку увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться, – предупредил Поворозник.

Он также подчеркнул, что в случае возникновения большого дефицита электроэнергии трамваи и троллейбусы будут заменены на автобусы.

Сегодня, 18 ноября, во всех областях Украины используются плановые отключения света. Однако возможны также экстренные отключения вне графиков.

17 ноября в Киеве зафиксирован антирекорд по объему отключений – цифра превысила 500 МВт, при обычном потреблении 1000-1200 МВт.

Источник: Телеканал Київ