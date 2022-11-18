Листопад, 18 в 16:20

Київ готується до різних сценаріїв, зокрема й повного відключення електрики, проте наразі застосовуються стабілізаційні графіки.

Про це заявив в ефірі марафону на телеканалі Київ перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, через похолодання споживання електроенергії стрімко зростає, тому кияни мають подбати про економію.

Зараз дивляться

– Зараз, як ніколи, треба економити електроенергію, оскільки збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не буде справлятися, – попередив Поворозник.

Він також наголосив, що у разі виникнення великого дефіциту електроенергії трамваї та тролейбуси замінять на автобуси.

Сьогодні, 18 листопада, в усіх областях України застосовуються планові відключення світла. Проте можливі також екстрені відключення поза графіками.

17 листопада у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони сягнули понад 500 МВт, за звичайного споживання 1000-1200 МВт.

Джерело: Телеканал Київ