Грудень, 20 в 11:55

Із наближенням зимового періоду в Офісі президента презентували проєкт Пункти незламності (ПН), який планують запустити на всій території України.

Як це допоможе українцям взимку за умови нестабільності з електропостачанням, розбирались Факти ICTV.

Що таке Пункт незламності

Пункти незламності передбачають можливість для кожного українця безкоштовно зігрітись чи підзарядити гаджет навіть в умовах тривалого знеструмлення населеного пункту. Кожен ПН матиме у наявності джерело тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних девайсів, місця для відпочинку, аптечки, а також забезпечення мам та дітей.

Зараз дивляться

Як повідомляв заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, згодом планується обладнати усі ПН системами супутникового зв’язку Starlink.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що будь-який охочий українець зможе дістатись до ПН цілодобово.

Уряд України створив сайт nezlamnist.gov.ua, на якому можна дізнатись подробиці щодо роботи ПН.

Комплектування та функціонування Пунктів незламності здійснюватиметься з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зазначається, що кожен ПН матиме можливість розмістити від 40 до 500 осіб.

Крім того, в усіх ПН можна буде дізнатись, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин тощо.

Біля кожного ПН працюватимуть чергові, які допомагатимуть розподілити людей та слідкуватимуть за ситуацією.

Коли працюватимуть Пункти незламності

Перший Пункт незламності запрацював 18 листопада у Херсоні, де після деокупації міста була складна ситуація з електропостачанням і водою.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Станом на вечір 22 листопада президент Зеленський повідомив, що в Україні вже встановлено 4 тис. ПН, які працюють в різних населених пунктах, і ця мережа планує розширятись. Усі вони мають працювати цілодобово.

– У разі аварійного вимкнення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла і нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування, – йдеться в повідомленні на сайті.

Володимир Зеленський додав, що до проєкту Пункт незламності долучився і український бізнес. Ба більше, будь-який український підприємець може запропонувати свої послуги для розміщення на своїй території таких пунктів. Для того, аби бізнес міг долучитись до проєкту, на сайті створена спеціальна форма, яку необхідно заповнити.

Як знайти Пункт незламності

Для того, аби було зручно знайти Пункт незламності у вашому населеному пункті, на сайті nezlamnist.gov.ua створено інтерактивну мапу, яка постійно оновлюється.

Також на інтерактивній мапі, окрім ПН, міститься інформація про найближчі АЗС, відділення ДСНС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах.

Українська влада рекомендує вже зараз записати адреси найближчих Пунктів незламності на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії, якщо не буде можливості швидко відновити світло у вашому населеному пункті.

З міркувань безпеки на сайті не показуються Пункти незламності поблизу лінії бойових дій, а саме в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Утім, їхні адреси та місце розташування можна дізнатись в органах місцевого самоврядування, обласних і районних військових адміністраціях.

Джерела: Офіс президента, Кирило Тимошенко