Ноябрь, 22 в 23:09

По всей Украине будут размещены “Пункты несокрушимости”, в которых любой желающий украинец сможет подзарядить телефон, получить мобильную связь или получить медицинскую помощь.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 22 ноября.

Украинский лидер сообщил, что в течение дня Евросоюз передал транш макрофинансовой помощи на €2,5 млрд. Зеленский добавил, что сейчас ожидается одобрение макрофинансовой поддержки на следующий год, объем которой должен составить €18 млрд.

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Кроме того, Соединенные Штаты направят дополнительное финансирование для прямой поддержки бюджета Украины на $4,5 млрд. Это позволит обеспечить социальную стабильность и продолжить выплаты пенсий и другие обязательства государства перед населением, заявил Зеленский.

Владимир Зеленский обратил внимание и на “энергетический фронт”.

— Энергетики и коммунальщики во многих регионах продолжают восстановительные работы в сети. Готовим и ответы на возможные новые террористические атаки против нашей энергосистемы, — сказал президент.

Он добавил, что по состоянию на вечер 22 ноября в 16 областях и в Киеве применяются только стабилизационные графики отключений. Впрочем, в случае скачков потребления возможны также и аварийные отключения.

Президент также рассказал, что по всей Украине будут развернуты “Пункты несокрушимости”, где можно будет получить поддержку для людей. Президент заявил, что по итогам этого дня было подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. В будущем планируется еще больше.

— Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не восстановить, то активируется работа Пунктов несокрушимости. Там все базовые услуги: это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно. Пункты будут работать обязательно — при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д., — сообщил Зеленский.

Президент сообщил, что на сегодня работает специальный сайт — nezlamnist.gov.ua, — на котором размещена карта Пунктов несокрушимости по всей Украине, а сама карта постоянно обновляется.

Помимо прочего, на сайте и во всех пунктах несокрушимости можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин, заявил Зеленский.

— Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать. Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что местным властям поставлена задача обеспечить информирование людей о наличии Пунктов несокрушимости: информация о том, где человек может найти поддержку в случае длительного отключения энергии будет размещена в зданиях органов власти, в аптеках, магазинах, в почтовых отделениях и тому подобное.

Президент заявил, что к этой инициативе уже присоединились представители бизнеса. Для предпринимателей также на сайте nezlamnist.gov.ua есть специальная форма, если бизнесмены хотят присоединиться и стать Пунктом несокрушимости для украинцев.

— Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму, — сказал он.

Зеленский рассказал, что ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела изменений, а на всех участках фронта сохраняется та же динамика, что была и в предыдущие дни.

— Донетчина — жесткие атаки, постоянные обстрелы. Я благодарю всех наших героев, которые мужественно держат оборону несмотря ни на что! Луганщина — с боями, но понемногу укрепляем наше положение и понемногу движемся. Херсонщина и другие территории юга — делаем все, чтобы сократить боевой потенциал оккупантов и ликвидировать их возможности обстреливать наши города, — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ шаг за шагом доведут российскую армию и до новых поражений, и никакие обстрелы Херсона или любых других наших городов оккупантам ничем не помогут.

Украинский лидер сообщил, что на фандрейзинговой платформе United24 очень активно аккумулируются средства на морские дроны, где постепенно строится флот дронов Украины.