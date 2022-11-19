Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Херсоне появились первые Пункты несокрушимости, где жители могут зарядить телефоны и согреться

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсоне появились первые Пункты несокрушимости, где жители могут зарядить телефоны и согреться

В Херсоне начали работу первые Пункты несокрушимости. Это специально оборудованные палатки для херсонцев, в которых они могут согреться, получить горячие напитки и еду.

– В палатках поставили столы, стулья, а также лежаки для детей и пожилых людей. Также есть вода, чай, кофе и печенье для быстрого перекуса, — отмечает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также жители освобожденного города могут зарядить телефон или воспользоваться интернетом в этих пунктах. Сейчас это одна из главных потребностей украинцев – быть на связи.

— Первые две палатки развернули на площади Свободы. В каждом пункте есть интернет и удлинители, чтобы зарядить мобильные телефоны и павербанки, ведь в Херсоне до сих пор нет электричества, — отметили в Офисе президента.

Сейчас смотрят

Проект реализовали Офис президента совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Херсонской ОВА. Пункты несокрушимости будут появляться на всей территории города и деоккупированной части Херсонской области.

Читайте
В селе под Херсоном россияне расстреляли в доме семерых людей и взорвали – ОГП

Источник: Офис президента
Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка