В Херсоне появились первые Пункты несокрушимости, где жители могут зарядить телефоны и согреться

Ноябрь, 18 в 22:55

В Херсоне начали работу первые Пункты несокрушимости. Это специально оборудованные палатки для херсонцев, в которых они могут согреться, получить горячие напитки и еду.

– В палатках поставили столы, стулья, а также лежаки для детей и пожилых людей. Также есть вода, чай, кофе и печенье для быстрого перекуса, — отмечает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также жители освобожденного города могут зарядить телефон или воспользоваться интернетом в этих пунктах. Сейчас это одна из главных потребностей украинцев – быть на связи.

— Первые две палатки развернули на площади Свободы. В каждом пункте есть интернет и удлинители, чтобы зарядить мобильные телефоны и павербанки, ведь в Херсоне до сих пор нет электричества, — отметили в Офисе президента.

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Проект реализовали Офис президента совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Херсонской ОВА. Пункты несокрушимости будут появляться на всей территории города и деоккупированной части Херсонской области.