Листопад, 24 в 10:24

Атомні електростанції України почнуть працювати сьогодні ввечері, після чого зменшиться дефіцит електроенергії.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив Герман Галущенко, міністр енергетики.

За його словами, зараз у всій країні дуже складна ситуація. Через вчорашні ракетні обстріли стався блекаут в енергосистемі.

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Є регіони, де вже збільшили постачання електроенергії.

– О 4:00 ранку вдалося поєднати енергетичну систему, під’єднати критичні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Відповідно ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що надвечір запрацюють атомні станції, тому скоротиться дефіцит, — заявив міністр енергетики.

Нагадаємо, що 23 листопада армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Гатили по об’єктах інфраструктури по всій країні.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх українських АЕС, більшості теплових та гідроелектростанцій.

Нагадаємо, що на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист після масової ракетної атаки. Всі енергоблоки були автоматично відключені від системи.

Станом на ранок 24 листопада 70% Києва поки залишається без електрики.