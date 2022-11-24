Крок за кроком: Одеський виконком підтримав демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II

Листопад, 24 в 18:07

Виконавчий комітет Одеської міської ради з другої спроби підтримав демонтаж та перенесення пам’ятника російській цариці Катерині ІІ.

Як повідомляє Думська, за відповідне рішення проголосували десять членів виконкому.

— На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника “Засновникам Одеси”, – повідомила пресслужба міськради міста.

Водночас, рішення поки не є остаточним. Тепер це питання винесуть на сесію міської ради, яка запланована на 30 листопада.

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Зранку виконком не зміг ухвалити рішення щодо пам’ятника, оскільки два депутати утрималися. За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, вони помилково вважали, що це рішення вже включено до порядку денного, і тому не голосували.

Труханов сказав, що ці депутати попросили переголосувати і надвечір було призначено ще одне засідання.

Водночас, під час ранкового засідання члени виконкому погодили перенесення до музею пам’ятника російському князю Олександру Суворову.

Пам’ятник, центральною фігурою якого є Катерина II, встановили в Одесі у 2007 році під час комплексної реставрації Катеринської площі. Оригінальний пам’ятник було демонтовано у 1925 році.

Окрім Катерини II до композиції пам’ятника входять невеликі статуї Потьомкіна, Зубова, Дерібаса та де Воллана. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, адже частина містян вимагала його демонтажу.

Попередньо, на місці пам’ятника зі статуєю Катерини II мають встановити фонтан, як це було до кінця XIX століття.

На початку листопада пам’ятник Катерині ІІ в Одесі обнесли огорожею у процесі підготовки до демонтажу композиції. Раніше більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам’ятника російській цариці з Катерининської площі.