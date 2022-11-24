В Киеве будут давать свет на 2-3 часа до стабилизации сети — ДТЭК

В Киеве будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Мы спросили в Киеве всю критическую инфраструктуру, где-то 30% населения имеет сейчас питание в Киеве. Будем понемногу переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии.

Дай Бог выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера на утро, – отметил Сахарук.

Если говорить о ситуации с электроэнергией в стране, то, по словам Сахарука, она более сложна на Левобережье. Он пояснил, что там большее количество разрушенных объектов и возможностей быстрее заживить – меньше.

В результате ракетной атаки 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате были введены аварийные отключения электроэнергии.

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