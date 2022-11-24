Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна / Общество

В Киеве будут давать свет на 2-3 часа до стабилизации сети — ДТЭК

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

В Киеве будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Мы спросили в Киеве всю критическую инфраструктуру, где-то 30% населения имеет сейчас питание в Киеве. Будем понемногу переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии.

Дай Бог выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера на утро, – отметил Сахарук.

Если говорить о ситуации с электроэнергией в стране, то, по словам Сахарука, она более сложна на Левобережье. Он пояснил, что там большее количество разрушенных объектов и возможностей быстрее заживить – меньше.

В результате ракетной атаки 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате были введены аварийные отключения электроэнергии.

Читайте
В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована — ДТЭК

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сроков полного восстановления нет: в Украине электричеством обеспечены 50% потребителей
Сроков полного восстановления нет: в Украине электричеством обеспечены 50% потребителей
Формирование эффективной ПВО: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Формирование эффективной ПВО: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
В Минобороны ФРГ ответили Польше: комплексы Patriot должны защищать страны НАТО
В Минобороны ФРГ ответили Польше: комплексы Patriot должны защищать страны НАТО
В Кремле считают, что для победы нужно мобилизовать 5 млн россиян – Генштаб ВСУ
В Кремле считают, что для победы нужно мобилизовать 5 млн россиян – Генштаб ВСУ
Оборонные компании США и ЕС наращивают производство для удовлетворения спроса ВСУ — WSJ
Оборонные компании США и ЕС наращивают производство для удовлетворения спроса ВСУ — WSJ
В победу над Россией верят 90% украинцев – опрос
В победу над Россией верят 90% украинцев – опрос
Новые взрывы и восстановление после ракетного обстрела Украины: 274-й день войны (онлайн)
Новые взрывы и восстановление после ракетного обстрела Украины: 274-й день войны (онлайн)
Лукашенко должен предстать перед трибуналом: Европарламент принял резолюцию
Лукашенко должен предстать перед трибуналом: Европарламент принял резолюцию
Знайшли помилку в тексті?
Помилка