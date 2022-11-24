Листопад, 24 в 21:45

Станом на вечір четверга, 24 листопада, електропостачання в Україні вдалося відновити для 50% споживачів.

Такі дані навели в НЕК Укренерго станом на 19:00. Водночас термінів повного відновлення електропостачання в компанії наразі озвучити не можуть.

– Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили понад 50% потреб споживання в країні… Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення, – зазначається в повідомленні.

У компанії уточнили, що наразі вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій.

Зараз дивляться

Крім того, набирають потужності українські АЕС (атомні електростанції), за винятком Запорізької АЕС, яка тимчасово окупована. В Укренерго пояснили, що саме атомні станції забезпечують половину виробництва електроенергії в Україні. А після вимушеного призупинення процес їх повернення в робочий режим є повільним через технологічні особливості.

Станом на зараз до електропостачання в першу чергу підключають об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди). Крім того, світло поступово повертається в домівки українців.

– Хочемо ще раз наголосити: після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери, – додали в компанії.

Енергетики вже підготували енергомережу до підключення електростанцій. Проте дефіцит потужності в енергосистемі залишається на рівні 50%.

В Укренерго попередили, що контрольовані відключення потрібні для збереження обʼєднаної енергосистеми. Тож у компанії закликають українців, у яких світло з’явилося, бути готовими до того, що продовжать діяти графіки планових і аварійних відключень.

Ремонтні бригади Укренерго та обленерго продовжують аварійно-відновлювальні роботи, на які потрібно більше часу через суттєві обсяги пошкоджень.

– У період відсутності електроенергії просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд. Витримка, мужність та взаємопідтримка – наша відповідь країні мороку, – наголосили в Укренерго.

Як відомо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ворог випустив понад 70 ракет, з яких 51 збили українські сили ППО. Були ушкоджені енергетичні об’єкти, а також знеструмлені всі українські АЕС.

Вдень 24 листопада в Офісі президента повідомили, що електропостачання запустили в усіх областях України.

А в компанії ДТЕК запевнили, що в найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована.

Джерело: Укренерго