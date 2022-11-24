В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована — ДТЭК

Ноябрь, 24 в 18:28

ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки на энергосистему.

Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

– Украинская энергосистема выстояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не добились. И никогда этого не смогут. В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована, – сообщили в ДТЭК.

Напомним, что 23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.

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