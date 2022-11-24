Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована — ДТЭК

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована — ДТЭК
Фото: Pixabay

ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки на энергосистему.

Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

– Украинская энергосистема выстояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не добились. И никогда этого не смогут. В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована, – сообщили в ДТЭК.

Напомним, что 23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.

Сейчас смотрят

Силы обороны Украины сбили 51 ракету и пять БПЛА.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка