В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована — ДТЭК
ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки на энергосистему.
Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.
– Украинская энергосистема выстояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не добились. И никогда этого не смогут. В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована, – сообщили в ДТЭК.
Напомним, что 23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.
Силы обороны Украины сбили 51 ракету и пять БПЛА.