Обещают отключение света не более чем на 5 часов: ДТЭК о ситуации в Киеве
С 26 ноября ДТЭК Киевские электросети планирует поочередно включать свет всем жителям так, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов.
Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим вводится до тех пор, пока не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии.
Ситуация в энергосистеме остается очень сложной, поэтому на всей территории Украины, в частности в Киеве, продолжают применять экстренные отключения электроэнергии.
Напомним, после массовых российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается нестабильной.
Энергетики прилагают максимум усилий для ее стабилизации. Поэтому статус по вероятным отключениям быстро меняется.
Чтобы узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений – начните вводить адрес на украинском языке.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.
Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.
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График отключения света в Киеве для группы 1
График отключения света в Киеве для группы 2
График отключения света в Киеве для группы 3
Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.
Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.
Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.