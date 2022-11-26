Ноябрь, 26 в 16:22

С 26 ноября ДТЭК Киевские электросети планирует поочередно включать свет всем жителям так, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов.

Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим вводится до тех пор, пока не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме остается очень сложной, поэтому на всей территории Украины, в частности в Киеве, продолжают применять экстренные отключения электроэнергии.

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Напомним, после массовых российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается нестабильной.

Энергетики прилагают максимум усилий для ее стабилизации. Поэтому статус по вероятным отключениям быстро меняется.

Чтобы узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений – начните вводить адрес на украинском языке.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.