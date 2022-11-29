Ноябрь, 29 в 16:52

В понедельник, 28 ноября, состоялся VI Украинский женский конгресс – ежегодное мероприятие о роли женщин во власти и бизнесе.

Модерировала дискуссию шеф-редактор и ведущая программы Факты на ICTV Елена Фроляк. На мероприятии выступили более 50 спикеров.

Участники дискутировали о лидерстве украинских женщин, в частности, об участии в процессе восстановления Украины.

Сейчас смотрят

– Когда ехала, думала: возможно, в этом году можно было бы и без Конгресса – ведь война. Но когда приехала, поняла: бояться – это точно не об украинских женщинах. Это точно не об этих женщинах, которые Конгресс организуют: волонтеры, парамедики, участники социальных проектов, врачи, народные депутаты. У всех боевое настроение, и все думают только о победе, о том, как ее приблизить. И точно не стоят в стороне от этого процесса, – поделилась Елена Фроляк.

Бояться – не об украинских женщинах: как прошел Украинский женский конгресс / 4 фотографии

В этом году тема мероприятия – Ценности во время войны. Именно украинские женщины стали главной ценностью. Это подчеркнула первая леди Украины Елена Зеленская во время своего выступления на Конгрессе. Она отметила, что женщины в их борьбе со страшным испытанием стали сенсацией в мире.

Говорили и о послевоенном восстановлении Украины. По данным ООН, сейчас около 5 млн украинских беженцев находятся за границей. И основная часть – это женщины с детьми. Новым вызовом стало сделать все возможное, чтобы семьи могли вернуться домой.

– Нужно многое сделать, чтобы они вернулись. Каждый день пребывания их там – это якорь: дети начинают разговаривать на английском, французском, литовском, они интегрируются в новую жизнь, у них появляется новое коммьюнити. В то же время и мамы видят, как мирно и хорошо за границей, можно пойти в школу. А для того, чтобы наши люди вернулись, должно быть безопасно, должны заработать институты: школы, больницы. И здесь собрались те, кто отвечает за работу этих институтов даже в условиях войны, – прокомментировала Елена Фроляк.

Участие в Конгрессе приняли: вице-спикер парламента Елена Кондратюк, командир Медицинского батальона Госпитальеры Яна Зинкевич, парамедик Юлия Паевская (Тайра), уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь, главный врач Центра психологического здоровья и реабилитации ветеранов Лесная поляна Минздрава Украины Ксения Возницына и другие.

Также к мероприятию присоединился ведущий ICTV Вадим Карпяк, модерировавший выступления участников дискуссии.

Послушать дискуссию шестого Украинского женского конгресса можно онлайн на сайте womenua.today и на Facebook-странице Украинского женского конгресса.