Листопад, 29 в 16:52

У понеділок, 28 листопада, відбувся VІ Український жіночий конгрес – щорічний захід про ролі жінок у владі та бізнесі.

Модерувала дискусію шеф-редакторка та ведуча програми Факти на ICTV Олена Фроляк. На заході виступили понад 50 спікерів і спікерок.

Учасники дискутували про лідерство українських жінок, зокрема про участь у процесі відбудови України.

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– Коли їхала, думала: можливо, цього року можна було б і без Конгресу – війна ж. Але як приїхала, зрозуміла: боятися – це точно не про українських жінок. Це точно не про цих жінок, які Конгрес організовують: волонтерки, парамедикині, учасниці соціальних проєктів, лікарки, народні депутатки. В усіх бойовий настрій, і всі думають тільки про перемогу, про те, як її наблизити. І точно не стоять осторонь цього процесу, – поділилася Олена Фроляк.

Боятися – не про українських жінок: як пройшов Український жіночий конгрес / 4 фотографии

Цьогоріч тема заходу – Цінності під час війни. Саме українські жінки зараз стали головною цінністю. На цьому наголосила перша леді України Олена Зеленська під час свого виступу на Конгресі. Вона зауважила, що жінки у їхній боротьбі зі страшним випробуванням стали сенсацією у світі.

Говорили і про повоєнну відбудову України. За даними ООН, зараз майже 5 млн українських біженців перебувають за кордоном. І основна частина – це жінки з дітьми. Новим викликом стало зробити все можливе, аби сімʼї могли повернутися додому.

– Потрібно багато чого зробити, аби вони повернулися. Кожен день перебування їх там – це якір: діти починають говорити англійською, французькою, литовською, вони інтегруються в нове життя, в них зʼявляється нове комʼюніті. Водночас і мами бачать, як мирно і добре за кордоном, можна піти в школу. А для того, щоб наші люди повернулися, має бути безпечно, мають запрацювати інституції: школи, лікарні. І тут зібралися ті, хто відповідає за роботу цих інституцій навіть в умовах війни, – прокоментувала Олена Фроляк.

Участь у Конгресі взяли: віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, командирка Медичного батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич, парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), уповноважений з питань державної мови Тарас Кремінь, головна лікарка Центру психологічного здоров’я та реабілітації ветеранів Лісова поляна МОЗ України Ксенія Возніцина та інші.

Також до заходу долучився ведучий ICTV Вадим Карпʼяк, котрий модерував виступи учасників дискусії.

Послухати дискусію шостого Українського жіночого конгресу можна онлайн на сайті womenua.today та на Facebook-сторінці Українського жіночого конгресу.