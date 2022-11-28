Человечность, оптимизм, сила: Елена Кондратюк назвала ценности, которые помогут Украине победить

Ноябрь, 28 в 10:52

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время выступления на шестом Украинском женском конгрессе заявила, что Украина должна добиться наказания всех военных преступников, но при этом не забывать делать мир лучше.

По ее словам, Украине следует объединить усилия с демократиями всего мира, чтобы остановить зло.

Кондратюк подчеркнула, что Украина непременно добьется победы, ведь на нашей стороне правда.

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Наибольшие ценности во время войны – это уважение, взаимопомощь, человечность, оптимизм, сила.

По словам Кондратюк, тысячи женщин и детей с начала войны вынуждены были уехать в другие страны почти без ничего. Однако там им удалось преодолеть сложности бюрократических процедур, у наших людей была ответственность — они начали изучать языки стран, начали искать работу и отдавать детей в местные школы и сады.

Наши люди за границей, несмотря на все сложности, знают, что пребывание там временно, но необходимо. Ведь нашим воинам легче сражаться против врага, зная, что их семьи в безопасности.

— Украинки принесли в европейское сообщество ценности доброты и разрушили стереотипы, распространяемые российской пропагандой об Украине и украинках, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Она поблагодарила всех волонтеров, местные общины, врачей, психологов, которые помогают нашим людям пережить страхи войны, пережить насилие, которое ощутили.

Вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что наше правительство в общении с мировыми лидерами постоянно говорит о послевоенном восстановлении Украины.

– Это огромная миссия, когда женщины и мужчины должны на равных играть ключевую роль. И наша задача сегодня – предоставить женщинам доступ к принятию решений. И справедливо распределять ресурсы в процессе восстановления Украины, – подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер ВР заявила, что сейчас в рядах Вооруженных сил Украины служат 50 тыс. женщин — они воюют за мир и безопасность в Европе. Это самый высокий показатель среди всех армий стран НАТО.

– Это говорит о том, что наши женщины умеют строить карьеру, воспитывать детей и при необходимости защищать свою страну. Это новая реальность, – отметила Елена Кондратюк.

Она рассказала, что в этом году Украина имплементировала Стамбульскую конвенцию, четко определяющую нас как свободную страну, страну уважения и ценностей.

Кондратюк заявила, что война начинается там, где культивируется ложь, превосходство одной нации над другой, теряется свобода. И тогда начинается насилие над женщинами, ограничение их прав.

Именно поэтому Украина должна поставить свои ценности свободы и любви как указатель для построения нашего счастливого будущего.

28 ноября в Киеве начался шестой Женский украинский конгресс, тема которого — ценности во время войны. Мероприятие посвящено вызовам, стоящим перед женщинами во время войны, и тем ценностям, с которыми украинское и мировое сообщество эти вызовы преодолевают.

Источник: Украинский женский конгресс

Фото: Украинский женский конгресс