Ноябрь, 28 в 11:47

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что украинские женщины со всеми испытаниями из-за войны стали сенсацией в мире.

Об этом она сказала в своем выступлении на шестом Украинском женском конгрессе.

По ее словам, ежегодную премию Джона Маккейна присудили украинским женщинам за лидерство на государственной службе.

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— По случаю переадресовываю ее вам, дорогие женщины, — сказала Елена Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что когда рассказывает миру об украинских женщинах, то обязательно вспоминает о 40 тыс. женщин-добровольцев в рядах ВСУ и о миллионах женщин на других фронтах сопротивления.

Наши медики, волонтеры, учительницы – все они делают свою работу, несмотря на обстрелы. На женщинах-предпринимателях держится треть бизнеса, питающего экономику Украины.

— [Рассказываю] о героинях, которые выдержали плен и оккупацию, но не сломались, о миллионах покинувших дом, чтобы спасти детей. Я рассказываю истории женских судеб, чтобы мир представил их не как цифры в статистике, а как личности… Рассказываю о старосте Мотыжина Ольге Сухенко, убитой оккупантами за помощь односельчанам. О воспитательнице Наталье Писоцкой, которая спасла 30 воспитанников дома ребенка. Об акушерке Татьяне Соколовой, принявшей десятки родов под обстрелами в Мариуполе, — отметила Елена Зеленская.

А еще первая леди вспомнила о боевых медиках Тайре и Пташке, побывавших во вражеском плену. По ее словам, историй о таких женщинах на самом деле гораздо больше. Истории тяжелые, однако требуют от нас быть сильнее ради победы.

Украинские женщины за месяцы войны научились жить с этой войной.

Украинки научились мгновенно доставлять гуманитарные грузы, эвакуировать самыми сложными маршрутами, пользоваться оружием и разбираться в турникетах, дронах и тактической медицине, а теперь еще и в электрогенераторах.

– Каждая женщина у нас мультизадачная, – заметила Елена Зеленская.

По словам первой леди, после войны наше государство должно лучше позаботиться о женщинах. Подумать о безбарьерности, равенстве в возможностях, оплате и отношении.

Основной идеологией Украины должна быть человекоцентричность.

28 ноября в Киеве проходит шестой Женский украинский конгресс, тема которого — ценности во время войны. Мероприятие посвящено вызовам, стоящим перед женщинами во время войны, и тем ценностям, с которыми украинское и мировое сообщество эти вызовы преодолевают.

Источник: Украинский женский конгресс

Фото: Украинский женский конгресс