Площадь Чернобаевская и переулок Скрябина: в Киеве переименовали еще 40 улиц
Фото: Depositphotos
27 октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Вот некоторые улицы, которые переименовали и, собственно, новые названия:
- улица Славгородская ➡️ улица имени погибшего Героя российско-украинской войны Дениса Антипова;
- улица Карла Маркса ➡️ улица Иоганна Вольфганга Гете;
- площадь Амурская ➡️ площадь Васильковская;
- улица Пушкинская ➡️ улица Евгения Чикаленка;
- улица Некрасовская ➡️ улица Ивана Драча;
- улица Краснодарская ➡️ улица Голды Меир;
- улица Астраханская ➡️ улица Кастуся Калиновского;
- улица Багратиона ➡️ улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
- переулок Московский ➡️ переулок Павла Ли;
- переулок Александра Бестужева ➡️ переулок Кузьмы Скрябина;
- площадь Героев Бреста ➡️ площадь Чернобаевская;
- улица Маршала Тимошенко ➡️ улица Левка Лукьяненко;
- улица Александра Матросова ➡️ улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.
– Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении Киев Цифровой, — сообщил городской голова Виталий Кличко.
Получившие наибольшую поддержку названия были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.
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