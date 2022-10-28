Площадь Чернобаевская и переулок Скрябина: в Киеве переименовали еще 40 улиц

Октябрь, 27 в 21:00

27 октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Вот некоторые улицы, которые переименовали и, собственно, новые названия:

улица Славгородская ➡️ улица имени погибшего Героя российско-украинской войны Дениса Антипова;

улица Карла Маркса ➡️ улица Иоганна Вольфганга Гете;

площадь Амурская ➡️ площадь Васильковская;

улица Пушкинская ➡️ улица Евгения Чикаленка;

улица Некрасовская ➡️ улица Ивана Драча;

улица Краснодарская ➡️ улица Голды Меир;

улица Астраханская ➡️ улица Кастуся Калиновского;

улица Багратиона ➡️ улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;

переулок Московский ➡️ переулок Павла Ли;

переулок Александра Бестужева ➡️ переулок Кузьмы Скрябина;

площадь Героев Бреста ➡️ площадь Чернобаевская;

улица Маршала Тимошенко ➡️ улица Левка Лукьяненко;

улица Александра Матросова ➡️ улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

– Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении Киев Цифровой, — сообщил городской голова Виталий Кличко.

Получившие наибольшую поддержку названия были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.