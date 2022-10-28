Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Площадь Чернобаевская и переулок Скрябина: в Киеве переименовали еще 40 улиц

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Київ
Фото: Depositphotos

27 октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Вот некоторые улицы, которые переименовали и, собственно, новые названия:

  • улица Славгородская ➡️ улица имени погибшего Героя российско-украинской войны Дениса Антипова;
  • улица Карла Маркса ➡️ улица Иоганна Вольфганга Гете;
  • площадь Амурская ➡️ площадь Васильковская;
  • улица Пушкинская ➡️ улица Евгения Чикаленка;
  • улица Некрасовская ➡️ улица Ивана Драча;
  • улица Краснодарская ➡️ улица Голды Меир;
  • улица Астраханская ➡️ улица Кастуся Калиновского;
  • улица Багратиона ➡️ улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
  • переулок Московский ➡️ переулок Павла Ли;
  • переулок Александра Бестужева ➡️ переулок Кузьмы Скрябина;
  • площадь Героев Бреста ➡️ площадь Чернобаевская;
  • улица Маршала Тимошенко ➡️ улица Левка Лукьяненко;
  • улица Александра Матросова ➡️ улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

– Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении Киев Цифровой, — сообщил городской голова Виталий Кличко.

Читайте
Переименование улиц и демонтаж памятников: Минкульт определил правила

Получившие наибольшую поддержку названия были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка