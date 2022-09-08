Сентябрь, 08 в 15:57

В четверг, 8 сентября, Киевсовет переименовал улицу Волгоградскую на улицу имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

– Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в ​​Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на Востоке нашего государства в июне этого года, — написал он.

Кличко напомнил, что Роман Ратушный пошел защищать Украину в начале широкомасштабного вторжения россиян.

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– То, что с нами больше нет этого талантливого, принципиального и отважного воина – большая потеря для Киева и всей страны. Потому что именно такие, как Роман Ратушный – будущее сильной и демократической Украины. Сегодняшним решением мы увековечили имя Романа и его дело защиты зеленых зон Киева, — добавил Кличко.

Также в центре столицы переименовали улицу Московскую на улицу Князей Острожских.

В общем Киевсовет дерусифицировал еще около 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Фото: Роман Ратушный