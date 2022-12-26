Ремонты продолжаются, удалось перераспределить нагрузку: ситуация со светом в Киеве

Декабрь, 26 в 21:02

Энергетикам удалось перераспределить электроэнергию, поэтому все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света.

Однако ремонты до сих пор продолжаются, а поврежденные узлы все еще пытаются восстановить, сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

— Важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления иногда перегрузка на узлы достигала 100%, поэтому пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города, — отмечает он.

Коваленко поделился, что сейчас применены временные обходные схемы, позволяющие на выходные существенно снизить этот дефицит. Но это временные схемы, которые пока не позволяют вернуться к стабилизационным графикам выключения электричества.

Сейчас смотрят

Еще одна причина частых отключений сейчас – это локальный износ автоматики, объясняет Коваленко. По его словам, потребители начинают излишне использовать свет после длительных отключений, поэтому срабатывают предохранители и отключаются автоматы для защиты сетей от перегрузки.

– Но пока пользователи не подадут заявку, диспетчеры об этом не знают. В сетевом боте можете видеть сообщение, что свет есть, а его нет. В то же время ремонтировать такие аварии можно только тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии, — отмечает гендиректор Yasno.

Однако он отмечает, что до сих пор идут ремонты, поэтому и будут продолжаться отключения света. Коваленко рассказал, что пока генерация и сети не позволяют перейти к четким и стабильным графикам.