В Киеве прекращают движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии — Кличко
Из-за дефицита электроэнергии в Киеве прекращают работу трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
— Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов на замену троллейбусам. И 17 – на замену трамваев. Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, который есть в наших автопарках, — написал мэр.
Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.
Кличко отметил, что метро в Киеве работает. Открыто 50 станций из 52. Станции Гидропарк и Днепр временно закрыты.
Напомним, что 20 декабря заработали станции метро Майдан Независимости и Крещатик.
Они были закрыты с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.