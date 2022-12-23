В Киеве прекращают движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии — Кличко

Декабрь, 23 в 19:35

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве прекращают работу трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

— Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов на замену троллейбусам. И 17 – на замену трамваев. Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, который есть в наших автопарках, — написал мэр.

Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.

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Кличко отметил, что метро в Киеве работает. Открыто 50 станций из 52. Станции Гидропарк и Днепр временно закрыты.

Напомним, что 20 декабря заработали станции метро Майдан Независимости и Крещатик.

Они были закрыты с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.