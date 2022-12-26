Ремонти тривають, вдалося перерозподілити навантаження: ситуація зі світлом у Києві

Грудень, 26 в 21:02

Енергетикам вдалося перерозподілити електроенергію, тому всі райони Києва зараз мають періодичне постачання світла.

Проте ремонти досі тривають, а пошкоджені вузли досі намагаються відновити, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

– Важливо розуміти: після останніх обстрілів на правому березі Києва з’явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії. Їхня сукупна пропускна можливість становить більш ніж половину споживання всієї столиці – саме стільки до п’ятниці недоотримували мешканці правого берега. Через високе споживання подекуди перенавантаження на вузли сягало 100%, тому довелося відключати усі три групи правобережного і північного району міста, – зазначає він.

Коваленко поділився, що зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, які дають можливість на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит. Але це тимчасові схеми, які поки що не дають можливість повернутися до стабілізаційних графіків вимкнення електрики.

Зараз дивляться

Ще одна причина частих відключень зараз – це локальне спрацювання автоматики, пояснює Коваленко. За його словами, споживачі починають надмірно використовувати світло після тривалих відключень, тому спрацьовують запобіжники та відключаються автомати для захисту мереж від перенавантаження.

– Але поки користувачі не подадуть заявку, диспетчери про це не знають. У боті мереж можете бачити повідомлення, що світло є, а його немає. Водночас ремонтувати такі аварії можливо лише тоді, коли на лініях є напруга, тому доводиться чекати наступної подачі електроенергії, – наголошує гендиректор Yasno.

Проте він зазначає, що досі тривають ремонти, тому й продовжуватимуться відключення світла. Коваленко розповів, що наразі генерація та мережі не дають можливості перейти до чітких та стабільних графіків.