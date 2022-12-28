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Факты / Україна / Общество

Относится к неощутимым: в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

Юля Захарченко, редактор ленты
Землетрус у Туреччині
Фото: Dreamstime

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера. Это произошло возле поселка городского типа Делятин Надворнянского района.

По данным Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения расположен к западу от Делятина на глубине около 2 км.

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— По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами, — говорится в сообщении.

Специалисты зафиксировали землетрясение в 13:51 (время по Киеву). Координаты эпицентра: широта — 48,55 с. ш., долгота — 24,59 вост. д.

Последний раз землетрясение в Ивано-Франковской области регистрировали 15 ноября 2022 года с магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.

В течение 2021 года на территории Надворнянского района специалисты зарегистрировали 12 землетрясений, что в четыре раза больше, чем в 2020 году.

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