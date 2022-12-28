Належить до невідчутних: в Івано-Франківській області зафіксували землетрус

Грудень, 28 в 19:11

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Це сталося поблизу селища міського типу Делятин Надвірнянського району.

За даними Головного центру спеціального контролю, епіцентр землетрусу розташований на захід від Делятина на глибині близько 2 км.

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– За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами, – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти зафіксували землетрус о 13:51 (час за Києвом). Координати епіцентру: широта — 48,55 пн. ш., довгота — 24,59 сх. д.

Востаннє землетрус в Івано-Франківській області реєстрували 15 листопада 2022 року з магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Протягом 2021 року на території Надвірнянського району фахівці зареєстрували 12 землетрусів, що вчетверо більше, ніж за 2020 рік.