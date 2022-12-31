Как будет работать Новая почта на Новый год и Рождество 2023 — график
Новая почта — лидер на рынке экспресс-доставок в Украине. Компания предоставляет услуги быстрой, удобной и надежной доставки документов, посылок и грузов в любую точку страны.
Качественная доставка очень важна в предновогодний период, поэтому Факты ICTV узнали, как будут работать отделения Новой почты на Новый год и Рождество, чтобы каждый успел отправить и получить подарки.
Как будет работать Новая почта на новогодние праздники
График работы отделений Новой почты и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников 2022-2023:
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- 25 и 26 декабря – отделения будут работать по своему обычному графику.
- 31 декабря — отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы.
- 1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить.
- 7 января — отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.
Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно через чат-бот в Telegram или на сайте.