Декабрь, 31 в 9:31

Новая почта — лидер на рынке экспресс-доставок в Украине. Компания предоставляет услуги быстрой, удобной и надежной доставки документов, посылок и грузов в любую точку страны.

Качественная доставка очень важна в предновогодний период, поэтому Факты ICTV узнали, как будут работать отделения Новой почты на Новый год и Рождество, чтобы каждый успел отправить и получить подарки.

Как будет работать Новая почта на новогодние праздники

График работы отделений Новой почты и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников 2022-2023:

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25 и 26 декабря – отделения будут работать по своему обычному графику.

– отделения будут работать по своему обычному графику. 31 декабря — отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы.

— отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы. 1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить.

– поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить. 7 января — отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно через чат-бот в Telegram или на сайте.