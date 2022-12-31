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Факты / Україна / Общество

Как будет работать Новая почта на Новый год и Рождество 2023 — график

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Нова пошта Новий рік

Новая почта — лидер на рынке экспресс-доставок в Украине. Компания предоставляет услуги быстрой, удобной и надежной доставки документов, посылок и грузов в любую точку страны.

Качественная доставка очень важна в предновогодний период, поэтому Факты ICTV узнали, как будут работать отделения Новой почты на Новый год и Рождество, чтобы каждый успел отправить и получить подарки.

Как будет работать Новая почта на новогодние праздники

График работы отделений Новой почты и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников 2022-2023:

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  • 25 и 26 декабря – отделения будут работать по своему обычному графику.
  • 31 декабря — отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы.
  • 1 январявыходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить.
  • 7 января — отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно через чат-бот в Telegram или на сайте.

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