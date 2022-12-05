Декабрь, 05 в 8:22

Компания Новая почта — лидер на рынке экспресс-доставок в Украине. НП предоставляет услуги быстрой, удобной и надежной доставки документов, посылок и грузов в любую точку страны.

Факты ICTV узнавали, работает ли Новая почта во время отключения электроэнергии и как происходит работа отделений.

Новая почта: как работают без света

Компания имеет мощную инфраструктуру по всей стране: 110 сортировочных терминалов, 9 тыс. отделений и 13 600 поштоматов – и все они работают без света.

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В официальном комментарии Новой почты на запрос Фактов ICTV отмечается, что большинство отделений оснащены генераторами, поэтому могут работать без света, а клиенты получают основные услуги: могут отправлять и получать посылки.

— На тех отделениях, которые еще не оснащены генераторами, во время отключения света возможна только выдача посылок. Мы ввели автономный режим сканирования, без интернета и связи, с помощью мобильных сканеров на аккумуляторах и специальной программы на мобильных телефонах. Затем все данные сканирований выгружаются в нашу систему, — отмечают в НП.

В компании добавили, что они уже закупили дополнительную партию генераторов, чтобы все отделения могли функционировать без помех с полным спектром услуг.

— Для работы на деоккупированных территориях, где нет света, мы создали инновационные мобильные отделения на базе контейнеров для перевозки посылок. Они могут работать на солнечных батареях или от генератора, — добавляют в Новой почте.

Что касается курьерской доставки, то все работает как раньше. Курьеры доставляют посылки, оформляют отправку через мобильное приложение и принимают оплату.

Кроме того, Новая почта дополнительно закупила для них усилители мобильной связи, чтобы курьеры имели стабильную связь, ведь для большинства операций нужна сеть.

— Более того, недавно для клиентов мы ввели новый сервис в мобильном приложении Новой почты, с помощью которого можно изменить время получения посылки на адресе. То есть, если клиент понимает, что курьер приедет в то время, когда выключат свет и не будет работать лифт, то он может самостоятельно перенести доставку на более комфортное время. Но делать это надо заранее, — рассказывают в компании.

Также украинцы могут воспользоваться почтоматами. Сеть почтоматов Новой почты может работать автономно и не требует электроэнергии.

— Почтоматы в домах работают на специальных батареях. Уличные почтоматы разработаны работать как от аккумуляторов, так и от электросети, — добавляют в компании.

Поэтому, когда нет света, через все почтоматы можно как отправлять посылки, сделав дома самостоятельно накладную в мобильном приложении Новой почты, так и получать в любое время.

В компании также рассказали о работе сортировочных терминалов.

— Все они оснащены генераторами и могут работать без света 24/7. Мы вводим максимальные действия для того, чтобы обеспечить стабильную работу компании при отсутствии электроснабжения как можно более долгий период, — говорят в Новой почте.

Новая почта уже несколько лет сознательно потребляет электроэнергию и внедряет энергосберегающие практики.

Например, во всех помещениях Новой почты установлены энергоэффективные лампы LED-освещения.

— Еще месяц назад мы выключили свои вывески, а на терминалах во время ожидания посылок для сортировки — выключаем автоматизированные линии. Наше отопление на сортировочных терминалах — это котлы, которые работают на пеллетах (прессованное дерево). Кроме того, наши собственные разработки роботов на сортировочных терминалах работают на аккумуляторах, а часть от сети 220 вольт, в отличие от профессионального производственного оборудования, потребляющего 380 вольт, — отмечают в компании.

Можно ли рассчитаться на Новой почте картой, если нет света

Даже если нет света, во всех отделениях Новой почты за получение посылки можно рассчитаться наличными или оплатить онлайн через мобильное приложение.

Если отделение оснащено генератором, тогда можно рассчитаться картой через POS-терминал или автосписанием.

В Новой почте добавили, что они планируют оснастить всю сеть отделений генераторами уже к концу ноября.

В каких случаях отделение может не работать вообще

— В общем, отделение не работает только во время воздушной тревоги. Отключение света из-за веерных отключений не является поводом для того, чтобы закрывать отделение, — говорят в компании.

Если вы не знаете, работает ли ближайшее отделение НП, вы можете проверить эту информацию на сайте Новой почты. Там размещены все отделения и их графики работы.

Кроме того, вся актуальная информация доступна в Telegram-боте Новой почты.