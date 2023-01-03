Дрожь мебели и расшатывание предметов: на Закарпатье зафиксировали землетрясение

Январь, 03 в 18:07

В Закарпатской области зафиксировали землетрясение в районе города Иршава на глубине 6 км магнитудой 3,8 балла по шкале Рихтера.

Специалисты Главного центра специального контроля отмечают, что по классификации землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими.

— Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания подобны сотрясению, образованному тяжело нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Предметы, которые висят, легко расшатываются. Жидкость в открытых рынках слегка колеблется, — говорится в сообщении.

Эксперты добавляют, что толчок от подобного землетрясения заметен в легковых автомобилях, которые стоят на месте.

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Последний раз на территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 балла соответственно.