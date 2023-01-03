Дрижання меблів і розхитування предметів: на Закарпатті зафіксували землетрус

Січень, 03 в 18:07

У Закарпатській області зафіксували землетрус у районі міста Іршава на глибині 6 км магнітудою 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

Фахівці Головного центру спеціального контролю зазначають, що за класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, просто неба – небагатьма.

– Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні до струсу, утвореного тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги та стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються. Рідина у відкритих ринках злегка коливається, – йдеться у повідомленні.

Експерти додають, що поштовх від подібного землетрусу помітний у легкових автомобілях, які стоять на місці.

Зараз дивляться

Востаннє на території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 бала відповідно.